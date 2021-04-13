В Клетнянском районе продавцов наказали за продажу сомнительного мяса

В Клетнянском районе Брянской области продавцов наказали за торговлю сомнительным мясом. Во время прокурорской проверки выявили, что мясную продукцию реализовали без маркировки изготовителя, сведений о наименовании продукта. Отсутствовала также информация об изготовителе, его местонахождении, дате выработки, сроках годности, условиях хранения. А в четырех магазинах установили факт реализации мясного продукта с истекшим сроком годности.

- На продавцов магазинов завели административные дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Им предстоит ответить за нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. К административной ответственности привлекли 10 продавцов.

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