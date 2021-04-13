В ветеринарную клинику ФГБУ «Брянская МВЛ» требуется ветеринарный врач

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».
Гибкий режим рабочего времени, два 12-часовых рабочих дня с 9.00 до 21.00 (время начала и окончания работы) чередуются двумя выходными днями.
Основные трудовые функции:
— осуществление терапевтического и хирургического лечения животных;
— осуществление исследования причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разборки методов их лечения и профилактики;
— применение лекарственных средств при лечении животных, высокоэффективных ветеринарных препаратов и методов ветеринарного воздействия;
— предоставление консультаций по вопросам лечения и воспроизводства животных, соответствующего содержания и кормления животных согласно зоогигиеническим требованиям;
— выполнение родственных по содержанию обязанностей.
Требования:
— образование по специальности «Ветеринария»;
— желательно наличие специализации (травмотология, УЗ – диагностика, груминг)
За справками обращаться по телефону: +7(4832)32-23-30
e-mail: BMVL32@yandex.ru
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