В ветеринарную клинику ФГБУ «Брянская МВЛ» требуется ветеринарный врач

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Гибкий режим рабочего времени, два 12-часовых рабочих дня с 9.00 до 21.00 (время начала и окончания работы) чередуются двумя выходными днями.

Основные трудовые функции:

— осуществление терапевтического и хирургического лечения животных;

— осуществление исследования причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разборки методов их лечения и профилактики;

— применение лекарственных средств при лечении животных, высокоэффективных ветеринарных препаратов и методов ветеринарного воздействия;

— предоставление консультаций по вопросам лечения и воспроизводства животных, соответствующего содержания и кормления животных согласно зоогигиеническим требованиям;

— выполнение родственных по содержанию обязанностей.

Требования:

— образование по специальности «Ветеринария»;

— желательно наличие специализации (травмотология, УЗ – диагностика, груминг)

За справками обращаться по телефону: +7(4832)32-23-30

e-mail: BMVL32@yandex.ru

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