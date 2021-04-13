В Брянске в три раза завысили стоимость ремонта водопровода на Ковшовке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянские чиновники завысили стоимость одного водопровода на Ковшовке. Такую информацию сообщили специалисты департамента ТЭК и ЖКХ на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.

- Проектная документация на этот объект составлена таким образом, что стоимость одного метра водопровода превышает средние региональные показатели в два-три раза, - сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы. - Администрация Брянска, являющаяся заказчиком данного объекта, объясняет его высокую стоимость сложностью ландшафта и близостью грунтовых вод.

Депутаты приняли решение совместно с представителями всех заинтересованных ведомств разработать техническое задание на проектирование и детально обсудить стоимость каждого вида работ.

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