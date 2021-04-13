В Новозыбкове восстановили водоснабжение

В Новозыбкове Брянской области восстановили водоснабжение. Отключение произошло из-за крупной аварии на основной водопроводной сети. Прорыв водопровода произошел 10 апреля в 11.30, сообщили в Новозыбковской городской администрации.

– Ввиду заболоченности почв затруднилась возможность подъезда спецтехники к месту работ, – прояснили ситуацию в мэрии. – 12 апреля к 12.30 последствия аварии были устранены и произведена очистка водопровода. В 16.00 12 апреля была открыта подача воды для заполнения центральной системы водоснабжения.

По информации городского водоканала, станция обезжелезивания сейчас работает в штатном режиме, система водоснабжения заполнена. Подача воды восстанавливается. Жители города в социальных сетях рассказывают, что вода постепенно начинает поступать в жилые дома.

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