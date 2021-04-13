В Бежицком районе Брянска в названии Майского парка не светится часть букв. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В Бежицком районе Брянска уже неделю в вечернее время не светится полностью название Майского парка. Горожане и гости города, прогуливаясь здесь по вечерам, читают над воротами такую надпись: «Кий парк культуры и отдыха». Они выложили фото в соцсетях. Люди просят обратить на это внимание городских властей.

На днях в бежицком парке культуры и отдыха «Майский» побывала комиссия, в состав которой вошли представители облдумы, департамента ТЭК и ЖКХ, а также власти Бежицкого района города Брянска и профильных ведомств. Они посетили парк как объект благоустроенный, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной Думы.

На его капитальный ремонт из консолидированного бюджета направили больше 90 миллионов рублей. Собравшиеся отметили насколько преобразился Майский парк – одно из любимых мест отдыха горожан. Геометрия пешеходных дорожек выглядит иначе, уложена тротуарная плитка. В центре парка установили свето-музыкальный фонтан. Есть летняя эстрада для выступлений творческих коллективов, детская площадка, веревочный городок, скейт-парк и тренажеры для занятий спортом.

Днем, конечно же, увидеть часть несветящихся букв в названии Майского парка невозможно.

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