ВТБ подключил интернет-магазин «Технопарк» к сервису быстрых платежей

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ обеспечил возможность проведения C2B-платежей через сервис СБП в интернет-магазине «Технопарк».

При оплате товара на сайте магазина покупателю необходимо выбрать способ оплаты через СБП. Далее на экране появится QR-код, где зашифрована вся информация о сумме и назначении платежа. Через мобильное приложение своего банка покупатель сканирует QR-код или переходит по ссылке и подтверждает оплату. Уведомление о проведении транзакции/операции моментально поступит на телефон покупателя и отразится на расчётном счете компании «Технопарк».

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ: «Банк ВТБ одним из первых на рынке стал развивать альтернативный способ цифровых оплат. Предложенный клиентский путь по оплате через систему быстрых платежей в сегменте e-com позволит нам диверсифицировать спектр предоставляемых услуг и обеспечить максимальное удобство для покупателей. Отдельно хочется выделить, что на данный момент в двух розничных магазинах «Технопарка» пилотируется еще одна форма клиентского пути – оплата по СБП в офлайн-режиме на кассе через терминалы. Подключение к СБП позволит группе «Технопарк» сократить комиссионные расходы и повысить скорость поступления денежных средств на свой счет».

«В настоящий момент все больше клиентов делают выбор в пользу безналичных форм расчетов, а покупка товаров через наш интернет-магазин почти всегда оплачивается электронным способом. Ввиду роста объемов продаж через интернет-площадку распространение новых платёжных инструментов, таких как СБП, даст нашим клиентам возможность выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты. Наши покупатели – это активные пользователи новых технологий, и мы рады предложить им удобный сервис при совершении покупки онлайн. Новый способ оплаты уже доступен в нашем интернет-магазине», – отметила финансовый директор группы компаний «Технопарк» Виктория Ливенская.

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