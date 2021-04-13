Брянские спортсмены на первенстве России по рукопашному бою завоевали медали Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские спортсмены на первенстве России по рукопашному бою, которое проходит в Курске, завоевали золотую и серебряную медали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

В возрастной категории 16-17 лет Владлена Иващенкова получила золотую награду, а Владислав Федосейкин стал серебряным призером .

За награды борются больше 1300 бойцов из 57 регионов страны. Соревнования проходят в 16 весовых категориях у юношей и в 14 - у девушек.

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