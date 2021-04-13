В брянской семье Тишиных родился четвертый ребенок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянской семье Тишиных из Бежицкого района на свет появился четвертый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Девочка Алиса появилась на свет 31 марта, она родилась с весом 3 килограмма 300 грамм. С этим событием счастливого отца Евгения Тишина поздравили в отделе ЗАГС.

- Сердечно поздравляем вас с необыкновенным радостным событием в вашей жизни — рождением ребенка! - сказал заместитель главы Бежицкой районной администрации Алексей Ноздрачев - Желаем всей вашей большой семье крепкого здоровья, любви, дружбы и согласия.

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