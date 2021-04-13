На брянскую птицефабрику «Снежка» завели уголовное дело за сброс сточных вод

В Брянской области завели уголовное дело за порчу земли на публичное акционерное общество «Снежка». Природоохранная прокуратура установила, что руководство птицефабрики не следило за канализационно-насосной станцией. Средства на ее содержание расходовали на другие нужды, сообщили в надзорном ведомстве.

– В 2019 году произошла перекачка неочищенных сточных вод в очистные сооружения города Брянска и их сброс на рельеф местности в поселке Путевка Брянского района, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – По расчетам Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, общая сумма причиненного почвам ущерба составила свыше 680 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Напомним, ранее арбитражный суд арестовал имущество владельца птицефабрики «Снежка», экс-губернатора Брянской области Николая Денина. Это связывают с банкротством предприятия.

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