Брянских депутатов возмутила работа подрядчиков по ремонту крыш многоэтажек

Депутатов Брянской областной думы возмутила работа подрядчиков. Берущихся ремонтировать крыши многоквартирных домов. Об этом говорили на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.

Депутаты единогласно отметили, что руководству Регионального фонда капитального ремонта необходимо более тщательно контролировать качество ремонта. Во время заседания рассмотрели фотографии дома в Бежицком районе, где недавно закончились работы. На снимках четко видны существенные недостатки, допущенные подрядчиками. Они были настолько вопиющими, что представитель прокуратуры попросил передать материалы по этому дому в его ведомство для дальнейших разбирательств. Кроме того, на заседании говорили и о необходимости ускорения процедуры торгов и заключения контрактов с подрядчиками. Это нужно сделать для того, чтобы сразу же после наступления теплой погоды они могли работы на объектах.

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