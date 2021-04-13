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Общество13 апреля 2021 12:19

Брянских депутатов возмутила работа подрядчиков по ремонту крыш многоэтажек

Недостатками ремонта заинтересовалась прокуратура
Надежда ПЕТРУНИНА
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Депутатов Брянской областной думы возмутила работа подрядчиков. Берущихся ремонтировать крыши многоквартирных домов. Об этом говорили на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.

Депутаты единогласно отметили, что руководству Регионального фонда капитального ремонта необходимо более тщательно контролировать качество ремонта. Во время заседания рассмотрели фотографии дома в Бежицком районе, где недавно закончились работы. На снимках четко видны существенные недостатки, допущенные подрядчиками. Они были настолько вопиющими, что представитель прокуратуры попросил передать материалы по этому дому в его ведомство для дальнейших разбирательств. Кроме того, на заседании говорили и о необходимости ускорения процедуры торгов и заключения контрактов с подрядчиками. Это нужно сделать для того, чтобы сразу же после наступления теплой погоды они могли работы на объектах.

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