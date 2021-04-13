Брянский Росреестр зарегистрировал новый спортивный комплекс в городе Дятьково всего за один день

Фото: Управление Росреестра по Брянской области.

Брянская область, 13 апреля 2021 года. В городе Дятьково Брянской области прошел государственную регистрацию новый спортивный комплекс. Для того, чтобы вновь созданный объект смог полноценно приступить к спортивно-оздоровительному процессу, важно было не только физически его построить, но и оформить на него права, а также осуществить ввод в эксплуатацию. Управление Росреестра по Брянской области смогло провести государственную регистрацию прав на новый физкультурно-спортивный комплекс всего за один день.

Выполнять такую не простую задачу в кратчайший срок позволяет успешная работа федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Как сообщил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков: «Постоянное развитие и повышение качества предоставления государственных услуг – одна из основных задач Росреестра. Только благодаря полноценному функционированию программных комплексов и информационных систем, удаётся успешно выполнять сложные задачи в максимально короткие сроки».