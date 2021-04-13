Бывшего директора брянского завода за взятки осудили на 9 лет

Директора брянского завода за взятки осудили на 9 лет. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске вынесли приговор бывшему управляющему директору АО «192 центральный завод железнодорожной техники». Его обвиняли в получении взяток в крупном размере.

В суде установили, что руководитель акционерного общества с марта по июль 2017 года договорился с коммерческой организацией по поставке для нужд предприятия металлопроката и получил через контрагента акционерного общества взятку от руководства другого предприятия-контрагента 7 миллионов 500 тысяч рублей. Это было сделано для того, чтобы загладить нарушение контрагентом сроков поставки товара и избежать претензий.

Кроме того, обвиняемый 15 июня 2017 года получил от указанного выше посредника еще одну взятку в сумме 396 тысяч рублей. Деньги перевели на банковскую карту, которая была оформлена на другого человека, но пользовался ей обвиняемый. Денежное вознаграждение полагалось за заключение взяткодателем контракта на поставку металлопроката для нужд АО «192 ЦЗЖТ» и общее попустительство при его исполнении.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

- Обвиняемому назначили окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 8 миллионов 500 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и коммерческих организациях с государственным участием, сроком на три года. Отбывать наказание он будет исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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