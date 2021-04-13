В Брянске умер попавший под колеса автомобиля пешеход

В Брянске умер 50-летний мужчина, которого недавно сбила машина на улице Почтовой. Об этом сообщение из лечебного учреждения в дежурную часть Госавтоинспекции поступило 12 апреля в 11.25. Пострадавший скончался в 8.20, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним ДТП произошло в воскресенье, 11 апреля, около восьми вечера. З4-летняя женщина ехала за рулем «Шкоды Октавиа» со стороны улицы 50-й Армии в направлении Чайковичей. Она сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Мужчину направили в больницу. Во время аварии он получил травму головы, ушиб мозга, перелом височной кости, лица, ребер, таза. К сожалению, врачи не смогли его спасти.

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