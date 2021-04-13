В Брянске возле ЦУМа установили новые дорожные камеры

В центре Брянска возле ЦУМа установили новые дорожные камеры. Рабочих на перекрестке заметили водители и опубликовали фотографии в соцсетях.

Автомобилисты пишут, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Фокина и раньше стояли камеры. Они фиксировали проезд за стоп-линию.

Недавно на перекрестке произошла серьезная авария. Водитель проехал на красный сигнал светофора. В итоге столкнулись четыре машины, одна из них снесла пешеходное ограждение. Травмы получили три человека.

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