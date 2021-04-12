В Брянске сделают пристройку к школе искусств №3

Фото: Департамент культуры Брянской области.

В Брянске планируют сделать пристройку к школе искусств №3 имени Свиридова в Володарском районе. На это из бюджетов разных уровней в 2021 году выделили более 82 миллионов рублей, рассказали в понедельник, 12 апреля, в департаменте культуры Брянской области.

– В результате реконструкции детская школа искусств получит новые просторные помещения, что позволит повысить качество обучения, создать комфортные условия для преподавателей и учащихся и увеличить набор детей, желающих получить образование в сфере искусства, – сообщили в региональном департаменте культуры.

Реконструкция детской школы искусств №3 будет вестись в рамках областного проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Работы планируют завершить в декабре 2021 года.

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