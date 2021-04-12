Брянский военнослужащий незаконно спилил три дуба

В Брянской области осудили старшего прапорщика войсковой части 23857 за незаконную рубку деревьев. Следствие установило, что 13 октября 2020 года военнослужащий на территории жилой зоны военного городка в Почепе незаконно спилил три дуба.

– Ущерб, причиненный государству, превысил 22 тысячи рублей, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Брянскому гарнизону.

Брянский гарнизонный военный суд оштрафовал обвиняемого на 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу 10 марта 2021 года.

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