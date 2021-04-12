В Брянской области оштрафовали солдата за вымогательство денег у сослуживца

В Брянской области оштрафовали рядового войсковой части 12721 за вымогательство денег у сослуживца. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону.

– Следствие установило, что 28 августа 2020 года солдат неподалеку от контрольно-пропускного пункта высказал сослуживцу претензии по поводу несения им внутренней службы, – рассказали в ведомстве. – В связи с этим он потребовал передать ему 4 тысячи рублей, угрожая насилием в случае невыполнения требований.

На рядового завели уголовное дело по факту вымогательства. Брянский гарнизонный суд обязал его выплатить 15 тысяч рублей штрафа. Постановление вступило в законную силу 11 марта 2021 года.

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