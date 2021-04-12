В Сельцо из-за подтопления перекрыли пешеходный мост через Десну

Центральная часть моста скрылась под водой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В городе Сельцо Брянской области закрыли движение по пешеходному навесному мосту через Десну. Это связано с подтоплением конструкции, сообщили в главном управлении МЧС России по Брянской области.

– В результате подъема уровня воды в реке Десна частично затоплен подвесной деревянный пешеходный мост, который используется для перехода граждан между городом Сельцо и деревней Сельцо, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Его затопление на жизнедеятельность населения не влияет, в 200 метрах от него расположен автомобильный мост

Проход по навесному пешеходному мосту в настоящее время полностью перекрыт, так как его центральная часть скрылась под водой. Местная администрация выставила на объекте предупредительные знаки.

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