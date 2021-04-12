Брянец отработает 10 месяцев за неуплату алиментов

К 10 месяцам исправительных работ приговор суд 46-летнего жителя Рогнединского района, который уклонился от уплаты алиментов на своих детей.

В суде установили, что брянец не производил расчеты в период с июля по ноябрь прошлого года. В итоге образовалась задолженность перед 14-летними сыном и дочерью в размере больше 70 тысяч рублей. Причем ранее мужчина уже попадался на аналогичном нарушении.

– Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в доход государства, – рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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