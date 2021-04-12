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Общество12 апреля 2021 16:15

В Новозыбкове водоснабжение обещают восстановить в течение двух часов

Сейчас систему заполняют водой
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Новозыбкове Брянской области обещают восстановить водоснабжение в ближайшие часы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– По информации директора водоканала, работы завершены, система и резервуары заполняются, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – В течение двух часов водоснабжение будет восстановлено.

Напомним, в Новозыбкове произошла крупная коммунальная авария. Со второй половины воскресенья, 11 апреля, без воды остается практически весь город.

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