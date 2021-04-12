Брянцы могут проголосовать за благоустройство зоны отдыха за ГДК Володарского района
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в список для голосования по благоустройству включили зону отдыха за ГДК Володарского района, расположенного на Новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Согласно дизайн проекту, здесь планируют создать несколько спортивных зон, в том числе площадку для мини-футбола, тенниса, скейт-площадку, а также установить детскую площадку и фонтан.
Раньше ДК принадлежал фосфоритному заводу. Сейчас зеленая зона возле Дома культуры находится в неудовлетворительном состоянии.
Проголосовать за благоустройство сквера имени Пушкина или любой другой общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.
Напомним, всего в список для голосования за общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, включили 12 объектов, по три в каждом районе города.
Бежицкий район:
- Парк металлургов;
- Сквер металлургов;
- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.
Володарский район:
- Парк «Юность»;
- Зона отдыха за ГДК Володарского района;
- Сквер имени Пушкина.
Советский район:
- Липовая аллея по ул. Брянского Фронта;
- Сквер у памятника летчикам;
- Сквер «Комсомольский».
Фокинский район:
- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);
- Сквер имени 120-летия Фокинского района;
- Парк у озера в посёлке Белые Берега.
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