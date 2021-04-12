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Общество12 апреля 2021 16:07

Брянцы могут проголосовать за благоустройство зоны отдыха за ГДК Володарского района

Всего в список включили 12 объектов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянцы могут проголосовать за благоустройство зоны отдыха за ГДК Володарского района

Брянцы могут проголосовать за благоустройство зоны отдыха за ГДК Володарского района

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в список для голосования по благоустройству включили зону отдыха за ГДК Володарского района, расположенного на Новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Согласно дизайн проекту, здесь планируют создать несколько спортивных зон, в том числе площадку для мини-футбола, тенниса, скейт-площадку, а также установить детскую площадку и фонтан.

Раньше ДК принадлежал фосфоритному заводу. Сейчас зеленая зона возле Дома культуры находится в неудовлетворительном состоянии.

Проголосовать за благоустройство сквера имени Пушкина или любой другой общественной территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/.

Напомним, всего в список для голосования за общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, включили 12 объектов, по три в каждом районе города.

Бежицкий район:

- Парк металлургов;

- Сквер металлургов;

- Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по ул. Вокзальной.

Володарский район:

- Парк «Юность»;

- Зона отдыха за ГДК Володарского района;

- Сквер имени Пушкина.

Советский район:

- Липовая аллея по ул. Брянского Фронта;

- Сквер у памятника летчикам;

- Сквер «Комсомольский».

Фокинский район:

- Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»);

- Сквер имени 120-летия Фокинского района;

- Парк у озера в посёлке Белые Берега.

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