В пьяной езде уличили 62 брянцев за неделю

Больше 60 случаев пьяной езды зафиксировали в Брянской области в минувшую неделю – с 5 по 11 апреля. 14 раз водители попадались на нарушении повторно. Теперь им грозит уголовное преследование, сообщают в УГИБДД по региону.

В 29 случаях автомобилисты подтвердили состояние опьянения. Еще 33 – отказались проходить медицинское освидетельствование.

В отчетный период с дорог удалили 87 пьяных пешеходов.

Больше 90 раз взрослые пренебрегали безопасностью детей и перевозили их без специальных кресел. На нарушителей составили административные протоколы.

Не обошлось в регионе и без ДТП-железок. Всего их зарегистрировали 168 за семь дней.

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