В Новозыбкове произошла серьезная авария на водопроводе

В Новозыбкове Брянской области начались перебои с водой. В городе произошла серьезная коммунальная авария. На это в понедельник, 12 апреля, пожаловались жители города в социальной сети. Воды нет со второй половины воскресенья во всем городе. По информации портала БрянскНОВОСТИ.RU, из строя вышли два из трех водозаборов.

– При проседании грунта произошел излом трубы, – написали утром в понедельник на сайте мэрии. – Работы, проводимые МУП «Новозыбковский городской водоканал», в стадии завершения. Вода в полном объеме будет подана во второй половине дня.

Однако жители города сомневаются, что водоснабжение будет восстановлено так скоро. В понедельник в городе не работают детские сады и школы.

– Школы не работают, дома сидим, – рассказала корреспонденту «КП-Брянск» жительница Новозыбкова. – Сначала сказали, что уроки будут по 30 минут. Потом в 10 утра детей отпустили домой. Вчера у нас вода бежала тонкой струйкой. Сегодня краны полностью сухие.

Напомним, в Новозыбкове в начале декабря 2020 года произошла авария на водопроводе, в результате которой без воды более чем на сутки остался практически весь город.

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