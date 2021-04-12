В Брянской области изменят расписание электричек на Унечском направлении

В Брянской области в будние дни с 15 по 21 апреля изменится расписание движения пригородных поездов на Унечском направлении. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту из-за ремонтно-путевых работ на однопутном перегоне Робчик – Песчаники, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

– На время работ пригородные поезда №6906 Новозыбков – Унеча, отправлением в 14:27, и №6907 Унеча – Новозыбков, отправлением в 16:15, проследуют по укороченному маршруту – не будут курсировать на участке Унеча – Робчик, – уточнили в ведомстве.

Пассажиров просят отнестись к неудобствам с пониманием и следить за изменениями расписания на вокзалах и на официальном сайте РЖД.

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