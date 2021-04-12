В Брянске нарисовали граффити с Юрием Гагариным. Фото: vk.com., "ЧП и ДТП Брянск".

В Фокинском районе Брянска ко Дню космонавтики появилось граффити с изображением Юрия Гагарина. Автор работы, художник Виталий Короткий, назвал ее «Мой космос».

Граффити создали на бетонном заборе рядом с железной дорогой. Инициатором создания изображения выступили комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации совместно с Фокинской районной администрацией города Брянска.

Фото опубликовали в соцсетях ВКонтакте.

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