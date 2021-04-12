В брянских Комаричах пьяный мужчина напал на полицейского

В брянском поселке Комаричи пьяный местный житель напал на полицейского. По версии следствия. Ночью 42-лентий мужчина 24 февраля схватил сотрудника ДПС за форму и стал толкать. Он пытался повалить полицейского на землю.

- Уголовное дело направили в Комаричский суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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