В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 87 человек. Побороли опасную инфекцию 88 брянцев. Новых смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе 12 апреля. Медики провели 1405 исследований на коронавирус.

Всего в области с начала пандемии ковид выявили у 36707 брянцев. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 35862 человека, умерли 294пациента.В медицинских лабораториях тесты на опасную инфекцию сделали больше 515,7 тысяч раз.

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