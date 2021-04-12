В первый день работы в Брянске прививочных пунктов в ТРЦ вакцинировались 139 человек Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В первый день работы пунктов вакцинации в торговых центрах прививку от коронавируса сделали 139 человек. 75 брянцев привились в «Аэропарке», 64 — в «Бум-сити», сообщают в региональном оперативном штабе.

Напомним, пункты вакцинации в ТРЦ открылись в субботу, 10 апреля. Они работали с 12.00 до 19 00.В «Аэропарке» - на первом этаже, вблизи спортивного супермаркета. В БУМе – на четвертом этаже. Желающих вакцинироваться принимали специалисты первой городской поликлиники.

Всего в регионе работают 66 прививочных кабинетов и пунктов.

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