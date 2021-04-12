В брянском Сельцо подтопило подвесной мост через Десну

В брянском городе Сельцо подтопило подвесной мост через Десну. На инцидент обратили внимание местные жители. И опубликовали видеоролик в соцсетях 11 апреля.

Под воду ушла центральная часть конструкции. Там же скопилось большое количество грязи и травы.

«Мост не совсем пригоден для ходьбы. Но если захотеть, то можно перелезть и пройти по краю», - замечает автор поста.

Кстати, в Брянске остается затопленным пляж в Володарском районе - у местного железнодорожного вокзала. Об этом свидетельствует фотографии, обнародованные на днях Брянской городской администрацией.

Согласно отчету МЧС от 11 апреля, в регионе затоплено несколько территорий - грунтовая автодорога в рогнединской Барановке и пять приусадебных участков в Брянске.

- В предстоящие сутки возможны затопления участков дорог, низменных территорий расположенных в пойменных и припойменных зонах рек Десна, Болва и Снежеть, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

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