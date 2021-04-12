В Брянске капитально отремонтируют участок дороги по переулку Осоавиахима. Фото: пресс- служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитально отремонтируют участок дороги по переулку Осоавиахима. Об этом сообщили в пресс- службе управления автомобильных дорог Брянской области. Комплексное благоустройство проведут на участке от дома №2 до улицы Красноармейской. Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 500 метров. Работы выполнит подрядная организация ООО «Монолитстрой».

Сейчас здесь идет демонтаж бордюров, готовят основания для устройства тротуаров. Более 100 погонных метров бордюров уже установили.

Рабочие отфрезеруют старое покрытие, уложат новый асфальт и установят светодиодные фонари. Кроме того, подрядчик отремонтирует существующие тротуары и построят новые. Здесь также обустроят имеющееся и дополнительные парковочные места. В конце всех работ установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком.

Капитальный ремонт на данной автодороге проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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