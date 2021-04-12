Осужденный за клевету на отца брянского губернатора блогер Маслов обжаловал приговор

Осужденный за клевету на отца брянского губернатора блогер и юрист Сергей Маслов обжаловал приговор. Апелляционный документ он передал в областной суд на следующий день после вынесения приговора, сообщает издание "Брянские новости".

Брянец предстал перед судом 6 апреля. Его признали виновным по статье "Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления". И приговорили к штрафу в миллион рублей.

Доказали, что подсудимый оклеветал отца брянского губернатора - Василия Титовича Богомаза - в августе прошлого года. В популярном видеохостинге Маслов заявил, что фронтовик сотрудничал с контрразведкой "Анвер". И, соответственно, обвинил того в государственной измене. Однако при рассмотрении уголовного дела в суде эти сведения не подтвердились.