В Мглинском районе сгорел частный жилой дом

Частный жилой дом сгорел в Мглинском районе днем в воскресенье, 11 апреля. На полную ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось около четырех часов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 13.10 – поступил звонок оперативному дежурному. Уточнялось, что произошло возгорание на улице Заречной в селе Осколково. По вызову выезжали две пожарные автоцистерны.

– Прибыв к месту ЧП, спасатели обнаружили, что происходит горение жилого дома, – рассказывают в брянском главке МЧС. – На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы.

В половине второго пожар удалось локализовать, через 40 минут – ликвидировать открытое горение, в 17.00 – потушить полностью.

Причину происшествия установят эксперты.

Напомним, днем ранее – в субботу, 10-го – в регионе потушили 62 техногенных пожара. Также больше 70 раз подразделения МЧС выезжали на тушение палов сухой травы.

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