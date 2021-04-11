В Навлинском районе иномарка вылетела в кювет и опрокинулась

Автомобиль «Фольксваген» вылетел в кювет и опрокинулся в Навлинском районе Брянской области в пятницу, 10 апреля. Водителя госпитализировали. Он оказался пьяным, сообщают в УГИБДД по региону.

ДТП произошло около половины девятого утра на 9-м километре автодороги Украина-Бутре.

По предварительной информации, автомобилем «Фольксваген Голф» управлял 48-летний водитель. Он ехал в сторону села Бутре. И не справился с управлением.

- Мужчину с травмами головы, переломом ноги, пневмотораксом справа, множественными ушибами и осаждением госпитализировали, - уточняют в Госавтоинспекции.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, в эти же сутки в регионе произошло еще одно пьяное ДТП. На сей раз не справился с управлением 28-летний мотоциклист. Случай произошел в Сураже.

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