В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 86 человек

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 86 человек. За то же время вылечились 72 пациента. Медработники провели 1405 тестов на инфекцию. Такие данные 11 апреля опубликовал оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе в воскресенье составило 36620 человек. Из них выздоровели 35774 пациентов или больше 97 процентов. С начала эпидемии скончались 294 брянца.

Общее число исследований на коронавирус немного не дошло до 515 тысяч.

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