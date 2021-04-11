В брянском Сураже в ДТП попал пьяный мотоциклист без прав

28-летний мужчина получил травмы в дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Сураж в субботу, 10 апреля. Он управлял незарегистрированным мотоциклом «Кавасаки», был пьян и не имел водительского удостоверения.

Авария произошла около пяти часов вечера на улице Белорусской.

– По предварительной информации, мотоциклист следовал со стороны улицы Садовой в сторону улицы Красноармейской без мотошлема, – уточняют в УГИБДД по Брянской области. – Мужчина не справился с управлением, съехал на правую обочину и опрокинулся.

Водителя госпитализировали. У него – травма головы, переломы пальцев на правой руке и ноге.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили два человека.

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