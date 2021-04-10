В Брянске возле «Бум-сити» легковушка врезалась в маршрутку

Фото: vk.com, "ЧП И ДТП Брянск".

Легковой автомобиль и маршрутное такси №34 столкнулись у торгового центра «Бум-сити» в Бежицком районе Брянска в субботу, 10 апреля. О происшествии рассказывают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло в дневное время. Пост в одном из популярных онлайн-сообществ оставил очевидец в 15.00. Его автор проиллюстрировал фото.

Автоавария случилась в районе регулируемого перекрестка на улице 3-го Интернационала. Легковушка получила механические повреждения - у нее смят передний бампер.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП – неизвестно. В ГИБДД пока не прокомментировали происшествие.

Напомним, днем ранее – в пятницу, 9-го – в Брянской области зарегистрировали две автоаварии, в которых калечились люди. Обе произошли в Брянске – на улице Фрунзе в Советском районе и перекрестке улиц Дзержинского и Севской в Фокинском. Различные травмы получили три человека, в том числе двое детей.

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