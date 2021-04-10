Пропавшего 1 апреля брянца Юрия Долуду нашли живым

Поиски 40-летнего жителя брянского города Дятьково завершились благополучно. Юрия Долуду нашли живым. Новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своем сетевом сообществе в субботу, 10 апреля.

«Найден, жив! Спасибо за помощь в распространении информации», - пост с таким содержанием оставили поисковики около 17.00.

Напомним, ориентировку с приметами мужчины «Лиза Алерт Брянск» разместила утром сегодняшнего дня. А попал он 1 апреля.

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