В Брянской области обезвредили противотанковую мину времен войны

Противотанковую мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Карачевском районе в субботу, 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

О взрывоопасной находке информировали оперативного дежурного. Уточнялось, что снаряд 75-летней давности обнаружили в лесном массиве вблизи поселка Газеновка.

- На место обнаружения выезжала спецгруппа Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказывают в чрезвычайном ведомстве. - Благодаря действиям спасателей, противотанковую мину изъяли и обезвредили.

В результате происшествия никто не пострадал.

Кстати, еще один так называемый подарок войны нашли в регионе днем ранее. Тогда им стала авиабомба весом 100 килограммов. Снаряд залегал также в лесном массиве – у деревни Харитоновка Клетнянского района.

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