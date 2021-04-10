В Брянске женщина на «Форде» сбила пенсионерку во дворе

В Брянске автомобилистка на «Форде» сбила 70-летнюю женщину на дворовой территории. Случай произошел на улице Фрунзе в Советском районе в пятницу, 9 апреля.

По предварительной информации, автоавария имела место в 13.45.

- 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Эскейп» совершила наезд на пострадавшую при движении задним ходом, - уточняют в УГИБДД по региону. - К счастью, травма старушки оказалась несерьезной. У нее медики диагностировали ссадину лица и отпустили домой, назначив лечение.

Всего за сутки в Брянской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Второе случилось в Фокинском районе - на перекрестке улиц Дзержинского и Севской. Там столкнулись две иномарки.

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