В брянском Дятькове пропал 40-летний Юрий Долуда

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

В брянском городе Дятьково пропал 40-летний местный житель Юрий Долуда. Его местонахождение неизвестно с 1 апреля, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт Брянск» в сетевом сообществе.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртку с желтыми вставками, белый свитер с принтом серый волк, зелено-коричневые штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Информацию о местонахождении Юрия Эдуардовича сообщить следует на горячую линию отряда «Лиза Алерт» либо в полицию: 88007005452, 02 или 102.

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