За сутки коронавирус диагностировали 85 брянцам

85 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 10 апреля.

Общее число ковид-положительных достигло 36534. Из них 35702 человека – или 97,7 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 106 выздоровлений.

Брянская область находится на 39 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,2 процента.

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