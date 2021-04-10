От коронавируса в Брянской области умер еще один человек

Число жертв коронавируса на Брянщине достигло 294. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 10 апреля. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 294.

За сутки 106 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 35702 человека.

Всего в Брянской области зарегистрировано 36534 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 85. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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