В брянской Стеклянной Радице на три дня выключат ГРС

В поселке Брянского района Стеклянная Радица на три дня остановят газораспределительную станцию (ГРС). Информация об этом появилась в одном из сетевых сообществ.

Местные жители испытают неудобства с 06.00 28 апреля до 14.00 30-го.

- Полная остановка ГРС Стеклянная Радица связана с проведением огневых работ по подключению переустроенного участка магистрального газопровода Тула-Шостка-Киев и замены газопроводной арматуры узла переключений, - поясняют в администрации населенного пункта.

Газовики предполагают, что запланированных работ удастся выполнить в более короткие сроки – уже днем 29 апреля. В таком случае станцию запустят раньше анонсированного.

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