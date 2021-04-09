Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В ДТП в Фокинском районе Брянска пострадал человек. Автоавария случилась вечером в пятницу, 9 апреля, на улице Дзержинского недалеко от железнодорожного колледжа. Столкнулись "Тойота Камри" и "Рено Меган". Фотографии и видео с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях.

Фото: "Типичный Брянск".

Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативного дужурного МЧС в 19.58. На место выехали скорая помощь, спасатели и полицейские. СОтрудникам МЧС пришлось смывать разжившееся на дорогу топливо, сообщают в пресс-службе ведомства.

Очевидцы пишут, что в одной из машин ехали три ребенка. Двое совсем маленьких, один постарше.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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