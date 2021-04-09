На майские праздники порядок в Брянске будут охранять 400 полицейских

На майские праздники в Брянске порядок будут охранять порядка 400 полицейских. Они задействуют 60 единиц техники. Об этом рассказал замначальника УМВД России по городу Брянску Максим Глазунов на заседании в горадминистрации.

Полицейские выйдут на дежурство, если эпидемиологическая ситуация позволит провести массовые праздники.

С 12 апреля начнет работать оперативный штаб по подготовке к мероприятиям, сообщают в пресс-службе мэрии.

Накануне спасатели проверят учреждения культуры, где будут проводить праздники. Во время проведения крупных праздников спасатели также будут дежурить на улицах. Они вместе с полицейскими обеспечат безопасность во время праздничного фейерверка на 9 Мая.

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