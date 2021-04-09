Брянск присоединится к написанию тотального диктанта. Акция состоится в ближайшую субботу, 10 апреля. В этом году диктант впервые можно будет написать не только на русском, но и на английском языке.

Начало тестирование на русском языке – в 14.00, на английском – в 15.30. Автором текста для диктанта на сей раз выступил писатель Дмитрий Глуховский.

– Регистрация необходима на все форматы проведения акции, полный список площадок доступен на сайте «Тотального диктанта» на странице нашего города, – сообщили в Брянском молодежном центре.

Всю актуальную информацию о проведении диктанта в Брянске можно найти на сайте totaldict.ru, а также в группе диктанта в социальной сети.

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