В Брянске на майские праздники безопасность горожан обеспечат 400 полицейских

В Брянске на майские праздники безопасность будут обеспечивать 400 полицейских. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на майские праздники безопасность будут обеспечивать 400 полицейских. При этом задействуют около 60 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

ГУ МЧС по Брянской области и его структурные подразделения обследуют учреждения культуры, места с возможным массовым пребыванием людей. В праздничные дни, во время проведения крупных мероприятий, будет дежурить личный состав ГУ МЧС по Брянской области

Также вместе с полицией и другими правоохранительными органами обеспечат все меры безопасности при проведении праздничного салюта в День Победы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».