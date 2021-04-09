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Общество9 апреля 2021 16:24

В Брянске на майские праздники безопасность горожан обеспечат 400 полицейских

Обследуют места массового скопления людей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске на майские праздники безопасность будут обеспечивать 400 полицейских.

В Брянске на майские праздники безопасность будут обеспечивать 400 полицейских.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на майские праздники безопасность будут обеспечивать 400 полицейских. При этом задействуют около 60 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

ГУ МЧС по Брянской области и его структурные подразделения обследуют учреждения культуры, места с возможным массовым пребыванием людей. В праздничные дни, во время проведения крупных мероприятий, будет дежурить личный состав ГУ МЧС по Брянской области

Также вместе с полицией и другими правоохранительными органами обеспечат все меры безопасности при проведении праздничного салюта в День Победы.

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