В Брянской области двух сотрудников УФСИН уличили в мошенничестве и взяточничестве

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянском управлении федеральной службы исполнения наказания в первые три месяца 2021 года задержали двух нечистых на руку сотрудников. На работников завели уголовные дела за мошенничество при получении выплат и за получение взятки. Также на одного осужденного завели дело за дачу взятки должностному лицу. Об этом рассказали в УФСИН России по Брянской области.

– Отделом собственной безопасности УФСИН России по Брянской области было рассмотрено 18 обращений, проведена одна служебная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам 37 проверок кандидатов на службу в уголовно-исполнительную систему, не рекомендован к приему один из обратившихся.

Граждане могут сообщать о противоправной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе коррупционной направленности, через интернет-приемную УФСИН России по Брянской области, либо по телефонам доверия: 66-04-50; 64-46-21, а также непосредственно в ОСБ УФСИН России по Брянской области (г. Брянск, ул. Советская, 2А), телефон: 67-97-30, 67-97-31. По всем обращениям будет проведена объективная проверка и дана принципиальная и правовая оценка.

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