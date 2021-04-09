Брянские автоинспекторы будут ловить нарушителей ПДД среди мотоциклистов

В Брянске с 9 по 11 апреля автоинспекторы будут ловить мотоциклистов, нарушающих правила дорожного движения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске с 9 по 11 апреля автоинспекторы будут ловить мотоциклистов, нарушающих правила дорожного движения. Помимо сотрудников ДПС в оперативно-профилактическом мероприятии «Мото» задействуют и «скрытые» патрули.

- В эти дни внимание будет максимально сосредоточено на водителях мотоциклов и скутеров, которые уже выехали на городские дороги, - сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. - Особое внимание – удаленным от города территориям, от жителей которых все чаще поступают сигналы о мотоциклистах, в том числе подростках, нарушающих правила дорожного движения.

В прошлом году в Брянске зарегистрировали семь ДТП по вине водителей мотоциклов. В них один человек погиб и шесть получили травмы различных степеней тяжести. К административной ответственности привлекли 880 мотоциклистов

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