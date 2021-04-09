Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 15:28

Поезд из Брянска в Санкт-Петербург с 31 мая будет курсировать ежедневно

Время отправления и прибытия останется прежним
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Пассажирский поезд Брянск-Санкт-Петербург с 31 мая будет курсировать ежедневно.

Пассажирский поезд Брянск-Санкт-Петербург с 31 мая будет курсировать ежедневно.

Фото: Елена РАКОВА

Пассажирский поезд Брянск – Санкт-Петербург № 140/139 начнет ходить ежедневно с 31 мая. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Время отправления и прибытия на конечные пункты останется прежним: из Брянска – в 15:08 (прибытие в Санкт-Петербург в 5:32), из Санкт-Петербурга – в 15:31 (прибытие в Брянск в 7:30).

Сейчас поезд курсирует между Санкт-Петербургом и Брянском через день. Увеличение рейсов между этими городами объясняют растущим спросом пассажиров на перевозки в данном направлении.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».